النيابة تستمع للشهود العيان فى انفجار ماسورة غاز طبيعي بمدينة نصر

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أستمعت نيابة مدينة نصر الجزئية اليوم الأثنين إلى أقوال الشهود العيان فى واقعة انفجار ماسورة غاز طبيعي بالقرب من سوق السيارات بمدينة نصر، حيث قالوا أن الانفجار ناتج عن أعمال الحفر الجارية بالمنطقة لإنشاء محور الوفاء والأمل، مؤكدةً أنه تم انقطاع الغاز عن المنطقة وفصل الكهرباء بشكل كامل، دون وقوع أي إصابات.



كما أمرت النيابة العامة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة محيط الواقعة وإرسال تقرير وافى عن سبب الأنفجار وحصر التلفيات والخسائر الملحقة به.



وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة لموقع الحادث، وتم الدفع 4 سيارات لتابعة لها، فضلا عن انتقال قوات الأمن لمعاينة الواقعة والسيطرة علي الأمر.



وتم إتخاذ الاجراءءات القانونية اللازمة.