ننشر نتيجة انتخابات نقابة محامي شمال سيناء الفرعية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
أسماء قورة - آيات عامر
انطلقت أمس الأحد المرحلة الأولى لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، في 18 نقابة فرعية هي نقابات: «شمال الجيزة، وجنوب الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وشمال أسيوط، وجنوب أسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء».

وأشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم، وباشرت اللجنة المشرفة علي الأنتخابات، مهمتها فطبقت جميع معايير النزاهة والشفافية الدولية وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كوفيد 19 «كورونا»... فأمرت اللجنة بتعقيم اللجان الانتخابية وألزمت جميع القائمين على العملية الانتخابية بارتداء الكمامات وبمراعاة التباعد تنفيذا لقرارات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتعليمات وزارة الصحة

وتنشر "الفجر" نتيجة الانتخابات لنقابة شمال سيناء الفرعية

بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 458 ناخبا، وبلغ عدد الحاضرين 379 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.

وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز السيد الأستاذ ممدوح محمد عبد السلام نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 212 صوتا.

وفوز الأستاذ أشرف فاروز حسين عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 196 صوتا.
كما فاز بمقعد العضوية كل من:
محمد محمود علاء الدين 216 صوتا.
أحمد سالم سليمان 196 صوتا.
صابر صلاح الدين عبد السلام 175 صوتا.
أحمد جمعة عبد الرحمن 163 صوتا.
سليمان إبراهيم علي 155 صوتا.
أيمن محمد متولي 141 صوتا.
تامر عبد الفتاح محمد 138 صوتا.
بينما وافق على الميزانية 277 عضوا.


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