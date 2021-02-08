وكيل القوى العاملة: تطوير عزبة الهجابة سيعود بالنفع على جميع المواطنين

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:03 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أشاد النائب احمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة ونائب رئيس حزب الحرية المصري، بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعزبة الهجانة أمس الأحد، مؤكدًا أن تطوير العزبة هو خطة عظيمة انتهجها الرئيس منذ أن تولى حكم البلاد لإعادة تعمير وبناء مصر الحديثة، كما أنه استثمارا في بناء الإنسان المصري البناء.

وأوضح "مهني"، خلال البيان الصادر له، أن مشروع التطوير القائم بالعزبة لن يقتصر على نقل المواطنين وجذب الاستثمار فقط بل يعنى إعادة صياغة للخدمات فى تلك المنطقة وتخطيط الصرف الصحى وباقى الخدمات بها بطريقة منظمة علمية تخدم الجميع وتنهى معاناتهم.

وأضاف وكيل القوى العاملة، أن أى هجوم على مشروع تطوير عزبة الهجانة ليس مُثير الدهشة، خاصة وأن الجميع اعتاد عليه ليُصبح مُسلسل متكرر نشاهدة كل يوما، ويأتي ذلك بسبب مكاسب المواطنين من مشروع تطوير عزبة الهجانة وإقامة المحور ونقل الأهالي، حيث أنه سيعود بالنفع على الجميع سواء المنطقة أو السكان أنفسهم أو البنية التحتية المصرية التي تشهد طفرة كبيرة على كافة الأصعدة.

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