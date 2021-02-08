الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يدعوان الأمم المتحدة لبحث الوضع في ميانمار

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:20 م
زعيمة ميانمار
زعيمة ميانمار
وكالات

دعا الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، اليوم الاثنين، إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لبحث الوضع في ميانمار.

 

وقد استخدمت الشرطة في ميانمار، المياه لفض إضراب ينظمه العمال في أنحاء البلاد، وفقًا لشبكة بي بي سي عربي.

 

تظاهر عشرات الآلاف  في ميانمار لليوم الثالث على التوالي، بعد اعتقاله الزعيمة أون سان سو تشي رئيسة البلاد والمستشارة وعدد من كبار المسئولين في البلاد.

 

وقد تقرر نقل جميع صلاحيات الرئيس إلى نائبه ميينت سوي، ووفقا لمحطة تابعة للجيش في ميانمار، فيما قرر قادة جيش ميانمار نقل جميع السلطات السياسية إلى القائد العام لجيش ميانمار، مين أوج هلينج.

 

وأعلن الحزب الحاكم في ميانمار، اعتقال زعيمة البلاد، أون سان سو تشي، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسئولين في البلاد.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية والجيش القوي الذي أثار مخاوف من حدوث انقلاب في أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.

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