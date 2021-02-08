خبيرة : أتوقع عودة المؤشرات للمنطقة الخضراء بسبب عروض الإستحواذات والإندماجات

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أنه بعد الارتفاعات في المؤشرات التي أنهت بها البورصة أداء الاسبوع الاأول من فبراير ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بطريقة هامشية لاتتجاوز الـ 0.4% ليظل في نطاق 11600 نقطة ، بينما ارتفعت المؤشرات الفرعية بطريقة أيجابية محقق ارتفاعات تقدر بنسبة 1.5 % للمؤشر 70 والمؤشر 100 .









وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " أنه مع زيادة في قيم التداولات والتي وصلت الي حدود 21 مليار جنية في الاسبوع الماضي مع تحقيق أرباح تتعدي 11 مليار جنية ، وارتفاع في تداولات الأجانب وتواجدهم في الجانب المشتري ، كما ظهر المتعاملين العرب في الجانب الشرائي ، مع مبيعات من قبل المصريين ، واستمرار تصدر قطاع العقارات والخدمات المالية غير المصرفية لقائمة القطاعات الاكثر نشاط وبعد ارتفاع كافة المؤشرات في جلسة الاحد ، ف مازال المؤشر الرئيسي يعاني من التواجد في النطاق العرضي مع وجود نقطة 11600 كنقطة مقاومة قوية يهبط من خلالها المؤشر الي أدناها .









وأضافت أنه ، علي الرغم من المراجعة الدورية للمؤشرات ودخول أسهم وخروج أسهم بين المؤشرات إلا ان تحركات المؤسسات وتأرجحها بين الشراء والبيع لا يدعم إستقرار وإستمرار المؤشر في الارتفاع .





وأشارت ، ان للمؤشر الرئيسي محطات يرتكز عندها لفترات زمنية ثم يرتفع أعلاها في فترات اخري ، اما عن المؤشرات الفرعية وبسبب أن تحركات المصريين والعرب تتحول الي الإيجابية في الكثير من الجلسات لأن اسهمها أصغر في القيمة وأكثر تنوع مما يسمح بالمتاجرة في حدود سعرية حتي لو كانت ضعيفة وتتيح الفرصة لاستبدال الادوار بين متعامل ومتعامل ـأخر يحفز ويدعم اداء المؤشرات .





واستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.51%، ليصل إلى مستوى 11603 نقطة ، حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مكاسب تجاوزت الـ5.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 711.661 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب ، تم التداول على 123 سهم، ارتفع منهم نحو 47 سهم، وانخفض نحو 12 سهم، ولم تتغير مستويات 66 سهم ، ومع نهاية الجلسة مالت كافة المؤشرات للتواجد في المنطقة الحمراء



