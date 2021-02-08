خبيرة : أتوقع عودة المؤشرات للمنطقة الخضراء بسبب عروض الإستحواذات والإندماجات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:06 م
حنان رمسيس
حنان رمسيس
نيفين سمير
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال،  أنه بعد الارتفاعات في المؤشرات التي أنهت بها البورصة أداء الاسبوع الاأول من فبراير ، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بطريقة هامشية لاتتجاوز الـ  0.4% ليظل في نطاق 11600 نقطة ، بينما ارتفعت المؤشرات الفرعية بطريقة أيجابية محقق ارتفاعات تقدر بنسبة 1.5 % للمؤشر 70 والمؤشر 100 .


وأوضحت الخبيرة في تصريح خاص ل " الفجر " أنه مع زيادة في قيم التداولات  والتي وصلت الي حدود 21 مليار جنية في الاسبوع  الماضي مع تحقيق أرباح تتعدي 11 مليار جنية ، وارتفاع في تداولات الأجانب وتواجدهم في الجانب المشتري ، كما ظهر المتعاملين العرب في الجانب الشرائي ، مع مبيعات من قبل المصريين ، واستمرار تصدر قطاع العقارات والخدمات المالية غير المصرفية لقائمة القطاعات الاكثر نشاط وبعد ارتفاع كافة المؤشرات في جلسة الاحد ، فمازال المؤشر الرئيسي يعاني من التواجد في النطاق العرضي مع وجود نقطة 11600 كنقطة مقاومة قوية يهبط من خلالها المؤشر الي أدناها .


وأضافت أنه ، علي الرغم من المراجعة الدورية للمؤشرات ودخول أسهم وخروج أسهم بين المؤشرات إلا ان تحركات المؤسسات وتأرجحها بين الشراء والبيع لا يدعم إستقرار وإستمرار المؤشر في الارتفاع .

وأشارت ، ان للمؤشر الرئيسي محطات يرتكز عندها لفترات زمنية ثم يرتفع أعلاها في فترات اخري ، اما عن المؤشرات الفرعية وبسبب أن تحركات المصريين والعرب تتحول الي الإيجابية في الكثير من الجلسات لأن اسهمها أصغر في القيمة وأكثر تنوع مما يسمح بالمتاجرة في حدود سعرية حتي لو كانت ضعيفة وتتيح الفرصة لاستبدال الادوار بين متعامل ومتعامل ـأخر يحفز ويدعم اداء المؤشرات .

واستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع مؤشر السوق الرئيسي EGX30   بنسبة 0.51%، ليصل إلى مستوى 11603 نقطة ، حقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مكاسب تجاوزت الـ5.3 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 711.661 مليار جنيه، بدعم مشتريات المستثمرين العرب والأجانب ، تم التداول على 123 سهم، ارتفع منهم نحو 47 سهم، وانخفض نحو 12 سهم، ولم تتغير مستويات 66 سهم ، ومع نهاية الجلسة مالت كافة المؤشرات للتواجد في المنطقة الحمراء 

وتوقعت الخبيرة،  أن ستعاود المؤشرات الارتفاع  خلال الأيام القادمة بسبب أخبار تتعلق بوجود إستحواذات وإنددمجات في قطاع الرعاية الصحية ، وقطاع الاعذية والمشروبات ، كما ان العديد من الشركات ستكتمل شراء اسم خزانة خاصة بها مما يدعم تحركات السيولة  مما سيكون ذلك الدافع الأكبر في استقرار المؤشرات بعد إنتقالها للمنطقة الخضراء.

أخبار تهمك

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - خالد بيومي يوجه 4 نصائح إلى الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يعول على نجم الأهلي لقهر بايرن ميونخ

منذ أقل من ساعتين

كلوب يعلق على أخطاء أليسون

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من هانز فليك على مواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال العالم للأندية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ أقل من ساعة

الخطيب يضع مكافآت ضخمة في حال فوز الأهلي على بايرن ميونخ

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يحقق رقما غائبا منذ 4 سنوات

منذ أقل من ساعة

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

12:36 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

10:08 م

برشلونة يحقق رقما غائبا منذ 4 سنوات

02:36 م

موسيماني يعول على نجم الأهلي لقهر بايرن ميونخ

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع