وزير التموين : افتتاح 3 مراكز خدمة مطورة في نطاق محافظة المنيا

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، حيث سيفتتح الوزير 3 مراكز خدمة مطورة بمراكز سمالوط وبني مزار ومطاي ، كما سيجري الوزير جولة تفقدية بعدد من المنشات ومراكز الخدمات التموينية.

جاء ذلك بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا ، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة وقيادات وزارة التموين .

أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم الانتهاء من تطوير 16 مركز خدمة مطور على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.