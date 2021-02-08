وزير التموين : افتتاح 3 مراكز خدمة مطورة في نطاق محافظة المنيا
استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اليوم الدكتور على المصيلحى
وزير التموين والتجارة الداخلية ، حيث سيفتتح الوزير 3 مراكز خدمة مطورة بمراكز
سمالوط وبني مزار ومطاي ، كما سيجري الوزير جولة تفقدية بعدد من المنشات ومراكز
الخدمات التموينية.
جاء ذلك بحضور دكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ ، المهندس محمد
النجار السكرتير العام للمحافظة ، الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والعقيد
محمد صلاح رئيس مدينة المنيا ، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالمحافظة وقيادات
وزارة التموين .
أوضح وكيل وزارة التموين أنه تم الانتهاء من تطوير 16 مركز خدمة
مطور على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير
مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمة متميزة وفقا للتكنولوجيا الحديثة وذلك للتيسير
على المواطنين وتقديم أفضل خدمات لهم.
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