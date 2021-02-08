محمد سلطان يكشف عن اكتشاف محمد عبد الوهاب له وتنبؤ نجوميته

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:07 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
كشف الموسيقار محمد سلطان، علاقته بالفنان محمد عبدالوهاب وكيف تبناه منذ الطفولة، ووصفه ب "موسيقار الأجيال".



وتحدث عن تفاصيل المقابلة حيث قال خلال برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة "إكسترا نيوز": " وانا عندي 11 سنة، حيث كان يصيف في جليم على البحر بجانب بيته، ودخل عليه بـ"الشورت"، وبعدها نزل معه إلى البيت وحين شاهدته والدته كاد أن يغشى عليها من المفاجأة، وقال لها الفنان الكبير "جيت معاه علشان أوصيكم عليه، الولد ده هيبقى زيي بكرة".

 

وتابع قائلا: "أسكت أنت أنا عارف"، موضحًا أنه كان يعمل على نفسه ويدرب نفسه بشكل كبير، وأنه من أهم أساس لنجاح الفنان هو أن يكون لديه شخصية فنية خاصة به.

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