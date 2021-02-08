تامر حسني يشارك جمهوره مشاكلهم ويسألهم عن أكتر حاجة مضيقاهم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
نور طلعت
تفاعل نحم الجيل تامر حسني،مع جمهوره بنشر صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع الصور الشهير"إنستجرام" وسألهم عن أكثر الأشياء التي تتسبب في مضايقتهم.



وكتب في منشوره: "يا صباح الخير والرزق على كل الناس، من باب الدردشة وتفريغ الطاقات الفكرية، عايز كل حد فيكم يعبر عن نفسه ويكتب هنا "أكتر حاجة مضايقاه في نفسه، أكتر حاجة مضايقاه في مجتمعه، أكتر حاجة مضايقاه في العالم"، طبعًا بمصطلحات ينفع نقراها كلنا، وهحاول أقرأ المعظم وعلى قد مقدرتي وخبرتي هحاول أرد، توكلنا على الله".



في سياق آخر بدأ النجم تامر حسني العمل على ألبومه الغنائي الجديد باستماعه إلى عدد كبير من الأغاني.


وطلب تامر، من بعض الشعراء والملحنين أن يرسلوا إليه أعمال جديدة لألبومه المُقبل، ولكن حسني حتى هذه اللحظة لم يستقر على أي عمل غنائي ومازال في مرحلة الاستماع للأغاني والاختيار.

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