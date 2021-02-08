الرقابة المالية : بنك مصر ينوي التقدم بعرض شراء على أسهم سي أي كابيتال

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نية بنك مصر للتقدم بعرض شراء على أسهم رأسمال شركة سي أي كابيتال للاستثمارات المالية بسعر 4.7 جنيه ، حيث يجرى إعداد المستندات الخاصة بملف عرض الشراء، وفقا لأحكام الباب الـ12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.





وقررت البورصة إعادة التعامل على الورقة المالية بعد إيقافها منذ بداية الجلسة لهذا السبب .









وانعكس نبأ اعتزام بنك مصر بتقديم عرض شراء على أسهم سي أي كابيتال للاستثمارات المالية، على أداء السهم فور إعادة تداوله، ليصعد إلى أعلى مستوى في 8 أشهر منذ يونيو الماضي ، حيث ارتفع سهم سي أي كابيتال بنسبة 8.19%، متصدراً ارتفاعات الأسهم القيادية عند مستوى 4.49 جنيه للسهم.









وحققت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، صافي ربح بلغ 330.77 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 381.06 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 1.519 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.72 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.



