الرقابة المالية : بنك مصر ينوي التقدم بعرض شراء على أسهم سي أي كابيتال

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:01 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
 أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن نية بنك مصر للتقدم بعرض شراء على أسهم رأسمال شركة سي أي كابيتال للاستثمارات المالية بسعر 4.7 جنيه ، حيث يجرى إعداد المستندات الخاصة بملف عرض الشراء، وفقا لأحكام الباب الـ12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992. 

وقررت البورصة إعادة التعامل على الورقة المالية بعد إيقافها منذ بداية الجلسة  لهذا السبب .


وانعكس نبأ اعتزام بنك مصر بتقديم عرض شراء على أسهم سي أي كابيتال للاستثمارات المالية، على أداء السهم فور إعادة تداوله، ليصعد إلى أعلى مستوى في 8 أشهر منذ يونيو الماضي ، حيث ارتفع سهم سي أي كابيتال بنسبة 8.19%، متصدراً ارتفاعات الأسهم القيادية عند مستوى 4.49 جنيه للسهم.


وحققت شركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، صافي ربح بلغ 330.77 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 381.06 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتسجل 1.519 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 1.72 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة للقوائم المستقلة، فقد ارتفعت أرباح الشركة لتسجل 191.75 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2020، مقابل أرباح بقيمة 94.39 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2019

أخبار تهمك

موسيماني يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحقق رقما غائبا منذ 4 سنوات

منذ أقل من ساعة

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

كلوب يعلق على أخطاء أليسون

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من هانز فليك على مواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال العالم للأندية

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

منذ ساعتين و 53 دقيقة

موسيماني يعول على نجم الأهلي لقهر بايرن ميونخ

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يضع مكافآت ضخمة في حال فوز الأهلي على بايرن ميونخ

منذ نصف ساعة

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ أقل من ساعة

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 15 ساعة

خاص - خالد بيومي يوجه 4 نصائح إلى الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

12:36 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

10:08 م

برشلونة يحقق رقما غائبا منذ 4 سنوات

02:36 م

موسيماني يعول على نجم الأهلي لقهر بايرن ميونخ

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع