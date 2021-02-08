رسالة تحفيزية من "فيفا" لنجوم الأهلي قبل لقاء البايرن

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بنشر تقريرًا عن أحداث المباراة التي ستجمع بين الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.





وأكد الفيفا في تقريره أن الأهلي المنتشي بالفوز على الدحيل على أتم الاستعداد لعمل مفاجأة أمام البايرن، في فيديو بعنوان "الأهلي يتحدى العملاق البافاري".





وأشار التقرير إلى أن المباراة التى تجمع بين بايرن ميونخ بطل أوروبا والأهلي المصري بطل أفريقيا، ستكون بغياب الثنائي ليون جوريتسكا وخافي ماتينيز بسبب فيروس كورونا وأيضًا إصابة الحارس أليكسندر نوبل فى الكاحل وهم من لاعبي فريق بايرن ميونيخ.





جدير بالذكر أن النادي الأهلي استطاع أن يحقق الفوز على نظيره نادي الدحيل القطري، بهدف دون رد، ليتأهل للدور نصف النهائي في كأس العالم للأندية، ليلاقي بايرن ميونخ، علة ملعب أحمد بن علي في قطر.



