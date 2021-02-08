ميلان في الصدارة.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
اختتمت أمس الأحد، منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بالموسم الحالي 2020 – 2021، والتي شهدت فوز ميلان على كروتوني 4-0، ولاتسيو على كالياري 1-0، وفوز بولونيا على بارما 3-0، وأودينيزي على هيلاس فيرونا 2-0، بينما حسم التعادل مباراة بينفينتو مع سامبدوريا 1-1.


ويتصدر إيه سي ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق نقطتين عن فريق انتر ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بينما يحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 42 نقطة.


وإليكم جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة 22 من البطولة:-

1 – ميلان – 49 نقطة
2 – إنتر ميلان – 47 نقطة
3 – يوفنتوس – 42 نقطة
4 – روما – 40 نقطة
5 – لاتسيو – 40 نقطة
6 – نابولي – 37 نقطة
7 – أتالانتا – 37 نقطة
8 – ساسولو – 31 نقطة
9 – هيلاس فيرونا – 30 نقطة
10 – سامبدوريا – 27 نقطة
11 – أودينيزي – 24 نقطة
12 – جنوى – 24 نقطة
13 – بولونيا – 23 نقطة
14 – بينفينتو – 23 نقطة
15 – فيورنتينا – 22 نقطة
16 – سبيزيا – 21 نقطة
17 – تورينو – 16 نقطة
18 – كالياري – 15 نقطة
19 – بارما – 13 نقطة
20 – كروتوني –12 نقطة

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