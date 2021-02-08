الخطيب يضع مكافآت ضخمة في حال فوز الأهلي على بايرن ميونخ

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
قطع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وعدًا لنجوم الفريق الأول لكرة القدم، حال تحقيق الفوز على بايرن ميونخ الألماني، والتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، أن هناك مكافآت استثنائية ضخمة سيقدمها بيبو للفريق الأول، حال مواصلة المشوار في المونديال.

ويأتي قرار بيبو، من أجل زيادة الحافز بالنسبة للاعبين خلال المواجهة التاريخية والصعبة أمام بطل دوري أبطال أوروبا، والمرشح الأول للفوز باللقب.

وكان الأهلي تأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية، بعدما أقصى الدحيل القطري منظم البطولة، بهدف نظيف في المباراة الافتتاحية.

ويلتقي الأهلي نظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم على ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات نصف نهائي مونديال الأندية.

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