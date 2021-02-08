القمة تشتعل.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:31 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
علاء خليف
واصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس صدارة ترتيب الدوري الإيطالي بالموسم الحالي 2020 – 2021، وذلك بعدما سجل 16 هدفًا مع اليوفي، ليقترب بقوة من حصد جائزة "هداف" البطولة هذا الموسم.

ويلاحق كريستيانو رونالدو على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي الثلاثي، روميلو لوكاكو نجم انتر ميلان، وزلاتان إبراهيموفيتش نجم إيه سي ميلان، وإيموبيلي مهاجم لاتسيو وسجل كل منهم 14 هدفًا.

وإليكم جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد انتهاء مباريات الجولة 21:-

1 – كريستيانو رونالدو – 16 هدفًا
2 – روميلو لوكاكو – 14 هدفًا
3 – تشيرو إيموبيلي– 14 هدفًا
4 – زلاتان إبراهيموفيتش – 14 هدفًا
5 – لويس مورييل – 12 هدفًا
6 – جواو بيدرو – 11 هدفًا
7 – أندريا بيلوتي – 11 هدفًا
8 – لاوتارو مارتينيز – 10 أهداف
9 – لورينزو إنسيني – 9 أهداف
10 – نزولا – 9 أهداف
11 – هيرفينج لوزانو – 9 أهداف
12 – هنريك مخيتاريان – 9 أهداف

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