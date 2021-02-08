انتظام عمليات التصويت في 5 نقابات فرعية بالقاهرة الكبرى (صور)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
آيات عامر


انتظمت عملية الانتخابات بنقابة المحامين الفرعية بـ 5 نقابات في القاهرة الكبرى وذلك في المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية، منذ أن فتحت اللجان الانتخابية، أبوابها في التاسعة صباح اليوم، لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم لاختيار النقيب ومجلس النقابة، وذلك في ماراثون التنافس على مجالس النقابات الفرعية.

وانطلقت المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية في 18 نقابة فرعية هي نقابات: (شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – القاهرة الجديدة – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – طنطا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح).
جنوب القاهرة
وتنعقد انتخابات نقابة جنوب القاهرة، في مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، لمحامي عابدين وقصر النيل والزمالك، وفي نادي المحامين النهري بالمعادي، لمحامي مصر القديمة، المنيل، السيدة زينب، الخليفة، الدرب الأحمر، الجمالية، الموسكي، باب الشعرية.
ويتنافس على مقعد النقيب 6 محامين، بينما ترشح على مقعد الشباب 6 محامين أيضًا، و24 على مقاعد العضوية بالمراكز المختلفة، حيث تشهد اللجان إقبالًا كثيفًا من السادة المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، مع التزام الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.
شمال القاهرة

تنعقد انتخابات نقابة شمال القاهرة، في سرادق بجوار أو بفناء محكمة شمال القاهرة ميدان العباسية ـ القاهرة، لمحامي الوايلي، والظاهر، وسرادق بجوار أو بفناء محكمة مصر الجديدة، لمحامي الأميرية، الزيتون، مصر الجديدة، النزهة، عين شمس.
ويتنافس على مقعد النقيب 9 محامين، بينما ترشح على مقعد الشباب 5 محامين أيضًا، و38 على مقاعد العضوية بالمراكز المختلفة، حيث تشهد اللجان إقبالًا كثيفًا من السادة المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، مع التزام الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.
حلوان

تنعقد انتخابات نقابة حلوان، في سرادق بجوار أو بفناء محكمة البساتين لمحامي البساتين ودار السلام، سرادق بجوار أو بفناء محكمة المعادي لمحامي المعادي، سرادق بجوار أو بفناء محكمة حلوان لمحامي حلوان، التبين، 15 مايو.
ويتنافس على مقعد النقيب 4 محامين، بينما ترشح على مقعد الشباب 6 محامين أيضًا، و28 على مقاعد العضوية بالمراكز المختلفة، حيث تشهد اللجان إقبالًا كثيفًا من السادة المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، مع التزام الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.
شمال القليوبية
تنعقد انتخابات نقابة شمال القليوبية، في نادي المحامين ببنها، لمحامي بندر ومركز بنها، سرادق بفناء محكمة كفر شكر، لمحامي كفر شكر وطوخ، سرادق أمام محكمة شبين القناطر، لمحامي شبين القناطر.
ويتنافس على مقعد النقيب 7 محامين، بينما ترشح على مقعد الشباب 5 محامين أيضًا، و16 على مقاعد العضوية بالمراكز المختلفة، حيث تشهد اللجان إقبالًا كثيفًا من السادة المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، مع التزام الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.
جنوب القليوبية
تنعقد انتخابات نقابة جنوب القليوبية، في نادي المحامين بشبرا الخيمية، لمحامي شبرا الخيمة، نقابة المحامين أمام المحكمة لمحامي القناطر الخيرية، سرادق داخل محكمة قليوب، لمحامي قليوب، سرادق داخل محكمة الأسرة لمحامي الخانكة، سرادق داخل المحكمة لمحامي العبور.
ويتنافس على مقعد النقيب 5 محامين، بينما ترشح على مقعد الشباب 9 محامين أيضًا، و19 على مقاعد العضوية بالمراكز المختلفة، حيث تشهد اللجان إقبالًا كثيفًا من السادة المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، مع التزام الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.

ويشرف على الانتخابات لجنة قضائية من هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم.
انتظام عمليات التصويت في 5 نقابات فرعية بالقاهرة الكبرى (صور)
انتظام عمليات التصويت في 5 نقابات فرعية بالقاهرة الكبرى (صور)
انتظام عمليات التصويت في 5 نقابات فرعية بالقاهرة الكبرى (صور)
انتظام عمليات التصويت في 5 نقابات فرعية بالقاهرة الكبرى (صور)
انتظام عمليات التصويت في 5 نقابات فرعية بالقاهرة الكبرى (صور)
انتظام عمليات التصويت في 5 نقابات فرعية بالقاهرة الكبرى (صور)
انتظام عمليات التصويت في 5 نقابات فرعية بالقاهرة الكبرى (صور)
انتظام عمليات التصويت في 5 نقابات فرعية بالقاهرة الكبرى (صور)

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