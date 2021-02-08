برعاية السيسي.. كل ما تريد معرفته عن جلسة الحوار الوطني الفلسطيني

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:53 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

في ضوء دعم مصر الدائم للأشقاء، لتحقيق وحدتهم، تعقد بالقاهرة، اليوم الاثنين، ‏أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

١. تنعقد ‏أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة.

٢. يأتي انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، في إطار حرص مصر الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتحقيق وحدته.

٣. وصل وفد مكون من قيادة حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الأحد، إلى القاهرة، للمشاركة في جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، التي تهدف إلى إنجاح الانتخابات كمقدمة لتحقيق المصالحة الشاملة.

٤. وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، أن "الحركة منفتحة على حوار شامل، يفضي إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وينهي الانقسام".

٥. وتتصدر ملفات الجلسة العديد من القضايا الوطنية، أبرزها قضية الانتخابات التشريعية، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية التي تعبر عن إرادة شعبنا الفلسطيني، الذي سيكون صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع.

٦. وتضم جلسات الحوار وفودا تمثل حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وطلائع حزب التحرير الشعبية، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا".

٧. وكذلك، جبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وحركتي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة.

٨. ويستهدف انعقاد الحوار الوطنى الفلسطيني بالقاهرة، السعى لتجاوز ‏الخلافات الفلسطينية من أجل بناء مستقبل مثمر للأجيال القادمة.

وتنعقد ‏أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة.

الجلسات تستهدف إنهاء ‏الانقسام الفلسطيني وإنجاح ‏العملية الانتخابية في فلسطين والتفاهم والتنسيق حول الانتخابات الفلسطينية وكيفية إخراجها، وضمان نجاحها والالتزام بنتائجها والتوصل لتوافق وطني حولها من أجل تدشين مرحلة سياسية جديدة للشعب الفلسطيني ورسم خريطة وطنية تكون مرجعا للجميع.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حوار فلسطينى جلسات الحوار انهاء الانقسام الرئيس السيسي اخر الاخبار

أخبار تهمك

كلوب يعلق على أخطاء أليسون

منذ ساعتين و 53 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 55 دقيقة

الخطيب يضع مكافآت ضخمة في حال فوز الأهلي على بايرن ميونخ

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يحقق رقما غائبا منذ 4 سنوات

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من هانز فليك على مواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال العالم للأندية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

خاص - خالد بيومي يوجه 4 نصائح إلى الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يعول على نجم الأهلي لقهر بايرن ميونخ

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ أقل من ساعة

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

اجتماع حماس مع فصائل فلسطينية لمناقشة قضايا غزة

بالفيديو.. «ثوابتة»: الحل يبدأ بانعقاد دورة لـ «المركزي» تجمع الكل الفلسطيني

10 فصائل تقاطع لقاء سفير قطر في غزة ومتظاهرون يرشقونه بالحجارة

"فتح": الحكومة الفلسطينية المقبلة ستعمل على إنهاء الانقسام

رئيس الوزراء الفلسطيني يُنهي مشاورات تشكيل الحكومة

القنصل الفلسطيني بالإسكندرية: منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني (صور)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

12:36 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

10:08 م

برشلونة يحقق رقما غائبا منذ 4 سنوات

02:36 م

موسيماني يعول على نجم الأهلي لقهر بايرن ميونخ

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع