برعاية السيسي.. كل ما تريد معرفته عن جلسة الحوار الوطني الفلسطيني

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في ضوء دعم مصر الدائم للأشقاء، لتحقيق وحدتهم، تعقد بالقاهرة، اليوم الاثنين، ‏أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



١. تنعقد ‏أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة.



٢. يأتي انعقاد الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، في إطار حرص مصر الدائم على تقديم كافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني لتحقيق وحدته.



٣. وصل وفد مكون من قيادة حركة "حماس" الفلسطينية، أمس الأحد، إلى القاهرة، للمشاركة في جلسات الحوار الوطني الفلسطيني، التي تهدف إلى إنجاح الانتخابات كمقدمة لتحقيق المصالحة الشاملة.



٤. وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، أن "الحركة منفتحة على حوار شامل، يفضي إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وينهي الانقسام".



٥. وتتصدر ملفات الجلسة العديد من القضايا الوطنية، أبرزها قضية الانتخابات التشريعية، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية التي تعبر عن إرادة شعبنا الفلسطيني، الذي سيكون صاحب القرار من خلال صندوق الاقتراع.



٦. وتضم جلسات الحوار وفودا تمثل حركة فتح والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وطلائع حزب التحرير الشعبية، وحزب الشعب الفلسطيني، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا".



٧. وكذلك، جبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، والمبادرة الوطنية الفلسطينية، وحركتي "حماس"، و"الجهاد الإسلامي"، إضافة إلى عدد من الشخصيات المستقلة.



٨. ويستهدف انعقاد الحوار الوطنى الفلسطيني بالقاهرة، السعى لتجاوز ‏الخلافات الفلسطينية من أجل بناء مستقبل مثمر للأجيال القادمة.



وتنعقد ‏أعمال جلسة الحوار الوطني الفلسطيني، اليوم الاثنين، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة.



الجلسات تستهدف إنهاء ‏الانقسام الفلسطيني وإنجاح ‏العملية الانتخابية في فلسطين والتفاهم والتنسيق حول الانتخابات الفلسطينية وكيفية إخراجها، وضمان نجاحها والالتزام بنتائجها والتوصل لتوافق وطني حولها من أجل تدشين مرحلة سياسية جديدة للشعب الفلسطيني ورسم خريطة وطنية تكون مرجعا للجميع.