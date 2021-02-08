بالصور.. مدير أمن القليوبية يتفقد انتخابات المحامين بالمحافظة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
تفقد اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، اليوم الإثنين، سير العملية الإنتخابية بانتخابات نقابة المحامين بشمال القليوبية والتي تجرى بنقابة المحامين بمدينة بنها.


رافق مدير الأمن خلال الجولة، اللواء محمد عز مساعد مدير الأمن للفرق، والعميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها، والمقدم أحمد حمدي رئيس مباحث قسم ثان بنها، وعدد من قيادات الأمن،


وتابع مدير الأمن الإجراءات الأمنية بمحيط المقر الانتخابي وانتشار القوات وتأمين اللجان.

وشدد اللواء فخر الدين العربي على اليقظة الأمنية والتصدى لأي محاولات من شأنها تعطيل عملية التصويت.

وشهدت انتخابات نقابتي المحامين بشمال وجنوب القليوبية، إقبالا ملحوظًًا من الأعضاء على التصويت في انتخابات مجلسي النقابتين، والتي انطلقت اليوم على مستوى محكمتي بنها وشبرا الخيمة الابتدائية.
بالصور.. مدير أمن القليوبية يتفقد انتخابات المحامين بالمحافظة
بالصور.. مدير أمن القليوبية يتفقد انتخابات المحامين بالمحافظة
بالصور.. مدير أمن القليوبية يتفقد انتخابات المحامين بالمحافظة
بالصور.. مدير أمن القليوبية يتفقد انتخابات المحامين بالمحافظة
بالصور.. مدير أمن القليوبية يتفقد انتخابات المحامين بالمحافظة
بالصور.. مدير أمن القليوبية يتفقد انتخابات المحامين بالمحافظة

أخبار تهمك

الخطيب يضع مكافآت ضخمة في حال فوز الأهلي على بايرن ميونخ

منذ أقل من نصف ساعة

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 55 دقيقة

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 15 ساعة

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من هانز فليك على مواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال العالم للأندية

منذ ساعتين و 24 دقيقة

كلوب يعلق على أخطاء أليسون

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يحقق رقما غائبا منذ 4 سنوات

منذ أقل من ساعة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يعول على نجم الأهلي لقهر بايرن ميونخ

منذ أقل من ساعتين

خاص - خالد بيومي يوجه 4 نصائح إلى الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:36 م

توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

12:36 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

10:08 م

برشلونة يحقق رقما غائبا منذ 4 سنوات

02:36 م

موسيماني يعول على نجم الأهلي لقهر بايرن ميونخ

01:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع