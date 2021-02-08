بالصور.. مدير أمن القليوبية يتفقد انتخابات المحامين بالمحافظة

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تفقد اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، اليوم الإثنين، سير العملية الإنتخابية بانتخابات نقابة المحامين بشمال القليوبية والتي تجرى بنقابة المحامين بمدينة بنها.





رافق مدير الأمن خلال الجولة، اللواء محمد عز مساعد مدير الأمن للفرق، والعميد حازم عفت مأمور قسم ثان بنها، والمقدم أحمد حمدي رئيس مباحث قسم ثان بنها، وعدد من قيادات الأمن،





وتابع مدير الأمن الإجراءات الأمنية بمحيط المقر الانتخابي وانتشار القوات وتأمين اللجان.



وشدد اللواء فخر الدين العربي على اليقظة الأمنية والتصدى لأي محاولات من شأنها تعطيل عملية التصويت.



وشهدت انتخابات نقابتي المحامين بشمال وجنوب القليوبية، إقبالا ملحوظًًا من الأعضاء على التصويت في انتخابات مجلسي النقابتين، والتي انطلقت اليوم على مستوى محكمتي بنها وشبرا الخيمة الابتدائية.