أحمد جمال يستعد لطرح أغنية "بحبك" في عيد الحب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
نور طلعت
يستعد النجم أحمد جمال، لطرح أغنية جديدة وذلك على هامش الاحتفالات بعيد الحب.


تحمل الأغنية عنوان"بحبك" وهي من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع محمد العشي، والأغنية من إنتاج شركة مزيكا.


في سياق آخر يستعد جمال، لإحياء حفل غنائي ضخم وذلك يوم الخميس على مسرح دار الأوبرا المصرية ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية بعيد الحب وتم فتح باب الحجز للحفل علي موقع الخاص بحجز تذاكر الحفل.


ومن المقرر أن يقدم جمال باقة من أغنياته بجانب أغنيات من الزمن الجميل بقيادة المايسترو محمد الموجي.

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