الفصائل الفلسطينية تشكر الرئيس السيسي على دعم ورعاية مصر لقضيتهم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:44 م
بوابة الفجر
رقية جمال
ثمنت الفصائل الفلسطينية جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وأمال الشعب الفلسطيني، مؤكدين حرصهم على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.

وتقدمت الفصائل الفلسطينية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل.

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كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، عن أجندة إجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الذي تحتضنه القاهرة غدًا، بشأن القضية الفلسطينية وتحريك عملية السلام قائلًا: " أي إجتماع أو دورة غير عادية تعقدها الجامعة العربية يكون على أجندة أعمالها بند واحد فقط، كما جرت العادة وفي إجتماع الغد سنبحث مسألة الموقف العربي بوجه عام من القضية الفلسطنية، وتأكيد الثوابت العربية تجاه القضية."

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد،: "في سبتمبر الماضي عقدنا إجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس " في التاسع منه، حيث لم يستطع الاجتماع التوصل لصيغة محددة، فيما يخص التعامل فيما يخص المستجدات على الارض مع لجوء بعض الدول العربية لفكرة التطبيع مع إسرائيل، ولم يكن الاجتماع نموذج كما جرت العادة في الوصول لصيغة معينة، وكان من الاجتماعات النادرة التي نتذكرها، ولم تحقق هدفها المنشود حيث لم يتحقق التوافق المطلوب "

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