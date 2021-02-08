برشلونة يحقق رقما غائبا منذ 4 سنوات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:36 م
برشلونة
برشلونة
وكالات
حقق نادي برشلونة رقما مميزا لم يتحقق منذ عام 2017 بعد الفوز على ريال بيتيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس الأحد.

وبدأت تلك السلسلة في 22 ديسمبر الماضي أمام بلد الوليد بعدما فاز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة سجلها كل من لونجليه ومارتين برايثوايت وميسي. والانتصار الثاني كان أمام أويسكا بهدف نظيف أحرزه لاعب الوسط الشاب فرينكي دي يونغ.

والفوز الثالث كان أمام أتلتيك بلباو في واحدة من أفضل مباريات الفريق هذا الموسم حيث فاز البلاوجرانا بنتيجة (2-3) بثنائية للنجم الأرجنتيني ميسي وهدف لبيدري، والانتصار الرابع كان في التاسع من يناير الماضي أمام غرناطة برباعية نظيفة سجل فيها كل من ميسي وأنطوان جريزمان ثنائية.

وتمكن الفريق من تحقيق الفوز الخامس خارج الديار على حساب إلتشي في 24 يناير الماضي بهدفين دون رد أحرزهما كل من دي يونغ وريكي بويغ، وذلك قبل أن يحقق فوزه السادس في مباراة الأمس أمام بيتيس.

وبتحقيقه انتصاره السادس تواليا يحافظ برشلونة على وصافة الليجا برصيد 43 نقطة، متفوقاً بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد، ويبتعد كلاهما بسبع نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر رغم تبقي مباراتين له.

ولم يتمكن البرسا من تحقيق هذا الرقم منذ نهاية موسم 2016/2017 تحت قيادة لويس إنريكي وبداية موسم 2017-2018 بقيادة إرنستو فالفيردي.

ونجح برشلونة حينها في الفوز على ريال مدريد (3-2) وإسبانيول (3-0) ولاس بالماس (4-1) تحت قيادة إنريكي، وعلى ألافيس (2-0) وخيتافي (2-1) وجيرونا (3-0) تحت قيادة فالفيردي. 

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