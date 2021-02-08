توجيه عاجل من الحكومة بشأن استئناف العملية التعليمية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:36 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض السيناريوهات المقترحة لاستكمال العملية التعليمية خلال الترم الثاني للعام الدراسي الحالي، وكذا الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تناول عرض ومناقشة السيناريوهات المقترحة من قبل وزارتي: التربية والتعليم، والتعليم العالي، بشأن استكمال الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي الجاري، وفي الوقت نفسه، تم استعراض الاستعدادات اللازمة لاجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تمهيدا لعرض ذلك كله على اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا". 
 
وأضاف المستشار نادر سعد أن رئيس الوزراء وجّه خلال الاجتماع بضرورة الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المدارس والجامعات قبل استئناف العملية التعليمية.

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