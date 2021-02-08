ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات اليوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:29 م
سيراميكا
سيراميكا
محمد الصو
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، في تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري، بهدفين دون رد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس بالدوري العام.

وواصل الفارس الأبيض، صدارته لبطولة الدوري المصري الممتاز، بفوز على الاتحاد السكندري في الجولة الثانية عشر، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة.

وتبدأ بعد قليل مباراة سيراميكا ومصر للمقاصة في إطار مباريات الجولة 12 من الدوري المحلي.


ونرصد من خلال التقرير الآتي ترتيب الدوري المصري الممتاز كالتالي:-

1- الزمالك برصيد 26 نقطة.
2- الأهلي برصيد 21 نقطة.
3- المصري برصيد 20 نقطة.
4-الجونة برصيد 19 نقطة.
5- بيراميدز برصيد 18 نقطة.
6- إنبي برصيد 16 نقطة.
7- سيراميكا كليوباترا برصيد 15 نقطة.
8- سموحة برصيد 15 نقطة.
9- غزل المحلة برصيد 14 نقطة.
11- الاتحاد السكندري برصيد 11 نقطة.
12- طلائع الجيش برصيد 11 نقطة.
13- المقاولون العرب برصيد 11 نقطة.
14- أسوان برصيد 11 نقطة.
15- البنك الأهلي برصيد 10 نقاط.
16- الانتاج الحربي برصيد 9 نقاط..
17- الإسماعيلي برصد 8 نقاط.
18 – وادي دجلة برصيد 7 نقاط،.

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سيراميكا ترتيب الدوري المصري

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