تشكيل مباراة زد وجمهورية شبين بالقسم الثاني

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:28 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
أعلن أسامة نبيه، المدير الفني لفريق زد، تشكيل فريقه الذي يخوض مباراته أمام جمهورية شبين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر بدوري القسم الثاني.
 
ويضم التشكيل كلا من: وليد توفيق، أحمد دويدار، إسلام رمضان، محمد أحمد كماتشو، كريم بدير، حسني زكي، عبدالله سمير، أحمد عادل، الإفريقي كليف مانديرا، نانا انتوي، محمد شاهين .
 
ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من: محمد شريف، أحمد فتحي، محمد حمدي، عمر رجب، عمر جبشي أحمد فؤاد، شريف أشرف، إسلام عصام، ايمن متولي.
 
أما تشكيل جمهورية شبين يضم كلا من: أحمد شوقي، محمد عبدالمنعم، محمد فتحي، يسري وحيد، سيد شعبان، أحمد ماجد، أحمد جعفر، محمد عزت، أكرم عبدربه، محمد مسعد، شريف مجدي.
 
ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من : أحمد المحرات، مصطفى شلبي، ربيع يسري، أحمد عبدالعزيز، محمود عزت، أيمن سعد، محمد خالد ، مصطفى صلاح بليه وأحمد أبو العلا.

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