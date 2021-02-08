التشكيل الرسمي لطنطا لمواجهة الداخلية بالقسم الثاني

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
أعلن علاء صابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل الفريق لمواجهة الداخلية ضمن منافسات الدوري الممتاز "ب".
وشهدت القائمة قيادة زيزو لخط الهجوم وعودة محمد فتحي لحراسة المرمي.

 وجاء تشكيل طنطا مكون من :
 
في حراسة المرمي: محمد فتحي.
خط الدفاع: شهاب فتحي، محمد عوض، محمد حسام، ساهر زيادة.
خط الوسط: حسام غالي، السيد ابو امنة، إبراهيم فاضل.
خط الهجوم: أسامة النجار، عبدالعزيز زيزو، محمد ماجد اونش.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إبراهيم الجرايحي "حارس مرمي"، كريم أسامة، محمود صلاح، محمد فوزي، أحمد وائل، محمد هشام، أحمد الشافعي، يوسف الشريف.

يدير اللقاء الحكم محمد الشرقاوي، يعاونه أحمد طارق ومعاذ محيي.

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