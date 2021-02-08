إيهاب جلال يعلن تشكيل المقاصة أمام سيراميكا.. وباسم مرسي يقود الهجوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:01 م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
محمد زويد

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة سيراميكا كيلوباترا، المقرر انطلاقها في تمام الثانية والنصف مساء اليوم على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الـ 12 للدوري. 

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد متعب وحسني فتحي

خط الوسط: محمد مخلوف وأحمد صبيحة وعبدالله مجدي ومفتاح طقطق 

الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي 

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وعلى محمد وأسامة العزب وإسلام صالح ومحمود الغزالي وأحمد أمين "أوفا" وشميلس بيكلي وصلاح عاشور وأحمد عادل "ميسي".

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تشكيل المقاصة ايهاب جلال

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