الفجر الرياضي الفجر الرياضي تعديلات في مواعيد مباريات القسم الثاني بسبب كاس مصر (مستند) الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:49 م رأفت أمين Advertisements قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني إجراء تعديلات في مواعيد عدد من مباريات دوري القسم الثاني بسبب إقامة منافسات دور الـ 32 من كأس مصر. أخبار تهمك موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف" منذ حوالي 3 ساعات مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان منذ حوالي 6 ساعات عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود منذ حوالي 20 ساعة مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ منذ ساعة و 25 دقيقة نادال يدافع عن ميسي في أزمة تسريب عقده منذ أقل من ساعتين كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس منذ حوالي 4 ساعات الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة منذ حوالي 14 ساعة الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة بايرن ميونخ منذ حوالي 6 ساعات تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو) منذ حوالي 12 ساعة كلوب يعلق على أخطاء أليسون منذ ساعة و 23 دقيقة خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ منذ ساعتين و 26 دقيقة موسيماني يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ منذ ساعتين و 50 دقيقة عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك منذ يوم خاص - خالد بيومي يوجه 4 نصائح إلى الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ المنتظرة منذ ساعتين و 43 دقيقة عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي منذ حوالي 16 ساعة أول تعليق من هانز فليك على مواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال العالم للأندية منذ أقل من ساعة