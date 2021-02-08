عاجل..الصناعة تنجح في تصدير أول شحنة برتقال للسوق البرازيلي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:46 م
البرتقال المصري
البرتقال المصري
الفجر الاقتصادي

كشفت وزارة التجارة والصناعة اليوم أنها نجحت في تصدير أول شحنة من البرتقال المصري إلى دولة البرازيل، مع تنفيذها برنامج شامل لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمامها.

اتفاقية الميركسور:

وقالت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنه فى إطار تنفيذ إتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول تجمع الميركسور والذى يضم كل من البرازيل والأرجنتين، واوروجواي وباراجواي نجحت جهود الحكومة في تصدير أولى شحنات الموسم الجديد للبرتقال المصري الى السوق البرازيلي وذلك بالتعاون مع السفارة البرازيلية بالقاهرة مؤكدة أهمية هذه الإتفاقية فى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية فى أسواق دول أمريكا الجنوبية حيث أشادت فى هذا الإطار بالتعاون المستمر بين الحكومتين المصرية والبرازيلية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.

وفى هذا الصدد أوضح السيد إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ان بعثة فنية برازيلية زارت القاهرة العام الماضي للتفاوض النهائي حول استيراد الموالح المصرية لأسواقها، تفقدت خلالها عدد من مزارع الموالح المصرية بمرافقة مختصين من الصحة النباتية بالحجر الزراعي المصري وذلك في إطار التمهيد لفتح السوق البرازيلي أمام صادرات الموالح المصرية.

وأشار إلى ان قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية بالوزارة قام خلال الفترة الماضية بعقد سلسلة اجتماعات مع تجمعات رجال الأعمال والمصدرين المصريين وذلك بالتعاون مع السفارة البرازيلية بالقاهرة وغرفة التجارة العربية البرازيلية بساوباولو استهدفت التعريف بالامتيازات والاعفاءات الجمركية التي يتيحها اتفاق التجارة الحرة بين مصر و تجمع الميركسور والذي يشمل البرازيل والأرجنتين، واوروجواي وباراجواي.

بضائع آخري في طريقها للبرازيل :

واضاف السجينى ان الفترة الماضية شهدت أيضا عقد عدة جولات من المشاورات الفنية بين وزارة الزراعة المصرية ونظيرتها البرازيلية أسفرت عن تسجيل الثوم والبرتقال المصري بالبرازيل في شهر مايو 2020 حيث أعلنت وزارة الزراعة المصرية بدء تصدير الموالح إلى البرازيل وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير والتى تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

إشادة بالبرتقال المصري :

ولفت الى ترحيب المستوردين البرازيليين بالبرتقال المصري والذي يتميز بالجودة العالية والأسعار التنافسية حيث يعتبر السوق البرازيلي أكبر أسواق أمريكا الجنوبية بنحو209 مليون مستهلك.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة التجارة والصناعة المصرية وزارة التجارة والصناعة تصدير الربتقال للبرازيل تصدير البرتقال الصناعة

أخبار تهمك

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من هانز فليك على مواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

خاص - خالد بيومي يوجه 4 نصائح إلى الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ المنتظرة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 26 دقيقة

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 5 ساعات

كلوب يعلق على أخطاء أليسون

منذ ساعة و 23 دقيقة

كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ يوم

نادال يدافع عن ميسي في أزمة تسريب عقده

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"التمثيل التجاري" يساهم في إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة مليون دولار للشركات المصرية

الحجر الزراعي ينجح في فتح سوق جديدة للموالح بالبرازيل

بدء الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية لقائمة جديدة من الصادرات المصرية لاسواق دول الميركسور

إعفاء كامل من الجمارك للصادرات المصرية لدول الميركسور سبتمبر المقبل

جهاز التمثيل التجاري يكشف تفاصيل إعفاء 600 سلعة من الجمارك (فيديو)

بشري سارة ..بداية من سبمتبر إلغاء الجمارك على 600 سلعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

12:30 م

كلوب يعلق على أخطاء أليسون

12:32 م

أول تعليق من هانز فليك على مواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال العالم للأندية

01:01 م

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع