"مدونون آخرهم 70 لايك" دعتهم وزارة السياحة والآثار للترويج لمصر سياحيًا (صور)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
تباينت ردود الأفعال حول نشاط المدونين الذين أعلنت وزارة السياحة والآثار عن مجيئهم لمصر لعمل ترويج سياحي لها من خلال انتشارهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان آخر هؤلاء المدونين الذين دعتهم الوزارة للترويج السياحي لمصر حسب بياناتها، هو آدم سبيستا تشيكي الجنسية ووصفه بيان وزارة السياحة والآثار بـ "صاحب المتابعات الكبيرة"، وبحثت بوابة الفجر الإلكترونية عن مدى انتشار سبيستا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالبحث تبين أن المدون عضو بموقع فيس بوك منذ عام 2018، وعدد علامات الإعجاب على الصور التي نشرها عن مصر عبر صفحته لم تزد عن 70 علامة أعجبني.

كما قام سبيستا بنشر صورة له على صفحته ومعه سيدة لم تذكر الوزارة في بيانها شيئًا عن زيارتها، ولا من هي ولا طبيعة مرافقتها له؟، وهل هي مدعوة أيضًا أم أنه هو من دعاها، أم أنها مدونة أخرى؟.

صورة سبيستا مع الصديقة المزعومة، على الجمال في منطقة الأهرامات الأثرية حصدت 62 علامة إعجاب فقط وتعليقين بعد نشرها بـ 14 ساعة كاملة، كما نشر مجموعة صور له بمفرده أمام الهرم وأبو الهول ومسجد محمد علي بالقلعة، ولم يحصل ذلك الألبوم سوى على 69 إعجاب و4 تعليقات ومشاركة واحدة.

صورة أخرى نشرها له هو وصديقته من إسطنبول وفي خلال يومين حصدت تلك الصورة على فقط 66 علامة أعجبني و3 تعليقات لا أكثر.

وبسؤال أحد خبراء السوشيال ميديا قال إن المدون المشهور لا تقل عدد الإعجابات على الصورة عنده عن 1000 علامة أعجبني مثلًا هذا بخلاف عمليات المشاركة لمنشوراته.

وأضاف الخبير أن المدون المشهور يقوم دائمًا بعمل فيديوهات مختصرة وصور عن كل مكان يزوره وحتى الآن لم نر ملخص رحلة واحدة لأحد من المدونين الذين استجلبتهم الوزارة لغرض دعائي.

وتابع، الفكرة في حد ذاتها جيدة ولكن إدارتها تتم بشكل غير صحيح، فيجب مراجعة حسابات هؤلاء المدونين قبل استقدامهم.

ثم قال الخبير، بتلك الأرقام هؤلاء أشخاص ليسوا مشهورين، وتساءل من المسؤول عن دعوتهم، وهل هؤلاء المدونين متطوعين أم أن مجيئهم لمصر تم بناء على اتفاقات مادية؟، وهو ما يستوجب إعلان الفائدة من تلك الزيارات ونتائجها.
"مدونون آخرهم 70 لايك" دعتهم وزارة السياحة والآثار للترويج لمصر سياحيًا (صور)
"مدونون آخرهم 70 لايك" دعتهم وزارة السياحة والآثار للترويج لمصر سياحيًا (صور)
"مدونون آخرهم 70 لايك" دعتهم وزارة السياحة والآثار للترويج لمصر سياحيًا (صور)
"مدونون آخرهم 70 لايك" دعتهم وزارة السياحة والآثار للترويج لمصر سياحيًا (صور)
"مدونون آخرهم 70 لايك" دعتهم وزارة السياحة والآثار للترويج لمصر سياحيًا (صور)
"مدونون آخرهم 70 لايك" دعتهم وزارة السياحة والآثار للترويج لمصر سياحيًا (صور)
"مدونون آخرهم 70 لايك" دعتهم وزارة السياحة والآثار للترويج لمصر سياحيًا (صور)
"مدونون آخرهم 70 لايك" دعتهم وزارة السياحة والآثار للترويج لمصر سياحيًا (صور)
"مدونون آخرهم 70 لايك" دعتهم وزارة السياحة والآثار للترويج لمصر سياحيًا (صور)
"مدونون آخرهم 70 لايك" دعتهم وزارة السياحة والآثار للترويج لمصر سياحيًا (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر مدونين مدون تشيكي بوابة الفجر السياحة الاثار

أخبار تهمك

كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من هانز فليك على مواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال العالم للأندية

منذ ساعة و 9 دقيقة

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 14 ساعة

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يعول على نجم الأهلي لقهر بايرن ميونخ

منذ 39 دقيقة

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

خاص - خالد بيومي يوجه 4 نصائح إلى الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ المنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 3 ساعات

الغيابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة خيتافي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

منذ ساعة و نصف

كلوب يعلق على أخطاء أليسون

منذ أقل من ساعتين

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موضوعات متعلقة

زيارة أشهر 10 مدونين أمريكيين لمصر

وزارة السياحة تنظم زيارة لـ١٠ مدونين من أشهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأمريكا

جيرمي جونسي ينشر صورا ومقاطع فيديو لزيارته لمصر

وزيرة السياحة تلتقي مؤسس "Beautiful Destinations" لمتابعة الأفلام الترويجية

وزارة السياحة تشجع التعاون بين شباب المصريين والمدونين والمؤثرين العالميين لزيارة مصر (صور)

احتفالا بيوم السياحة.. ملتقى دولي للمدونين والمؤثرين في مجال السياحة والسفر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

عاجل ..خسائر جديدة في أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

12:36 م

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

12:30 م

كلوب يعلق على أخطاء أليسون

12:32 م

أول تعليق من هانز فليك على مواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال العالم للأندية

01:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع