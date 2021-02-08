القوات اليمنية تتصدى لخمس هجمات للحوثيين من مختلف المحاور على مأرب

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:38 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات

قال مصدر حكومي يمني، اليوم الاثنين، إن القوات الحكومية تصدت لخمس هجمات للحوثيين من مختلف المحاور على مأرب، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراضه وتدميره ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية تجاه المملكة.

 

وقال التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن التحالف العربي، إن الطائرات المسيرة انطلقت من مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

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