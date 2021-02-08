انتظام عمليات التصويت في انتخابات المحامين بمحافظتي الدقهلية والمنوفية (صور)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
آيات عامر


تشهد العملية الانتخابية، التي انطلقت صباح اليوم الإثنين، بمحافظتي الدقهلية والمنوفية، حضورًا كبيرًا من قبل أعضاء الجمعية العمومية، منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع، وذلك للمشاركة في التصويت بانتخابات النقابات الفرعية.

ويتنافس على مقعد النقيب بجنوب الدقهلية (9) مرشحين؛ بينما ستعقد الانتخابات في (6) مراكز انتخابية بجنوب الدقهلية، في كل من (المنصورة، طلخا، ميت غمر، السنبلاوين، تمي الأمديد، أجا).

ومن المقرر أن يضم ورق التصويت 4 ورقات، الأولى لانتخاب النقيب، الثانية لاختيار عضو الشباب، الثالثة لاختيار أعضاء المجلس، الورقة الرابعة للتصويت على الميزانية.

بينما يتنافس على مقعد النقيب بمحافظة المنوفية (8) مرشحين، وعلى مقاعد الشباب (4) مرشحين، وفي فرعيات المحافظة يتنافس (3) مرشحين ببندر شبين الكوم، و(4) مرشحين بمركز شبين الكوم، و(4) مرشحين بمركز قويسنا، و(5) مرشحين بمركز أشمون، و(3) مرشحين بمركز تلا، و(3) مرشحين بمركز الباجور، و(3) مرشحين بمركز الشهداء، ومرشحان بمركز بركة السبع.


وأنطلق اليوم الأثنين، المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك لنقابات شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

وتعقد اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات غرفة عمليات، كما تعقد اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من النقابة العامة غرفة عمليات أخرى حتى الإعلان عن النتائج.

ويشار إلى أن جولة الإعادة للمرحلة الأولى تعقد يوم 15 فبراير الجاري.
انتظام عمليات التصويت في انتخابات المحامين بمحافظتي الدقهلية والمنوفية (صور)
انتظام عمليات التصويت في انتخابات المحامين بمحافظتي الدقهلية والمنوفية (صور)
انتظام عمليات التصويت في انتخابات المحامين بمحافظتي الدقهلية والمنوفية (صور)
انتظام عمليات التصويت في انتخابات المحامين بمحافظتي الدقهلية والمنوفية (صور)

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