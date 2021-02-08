بعد تجديد تعينه رئيسا للاحصاء.. من هو خيرت بركات؟

Advertisements



في الساعات الأخيرة، تم تجديد الثقة في خيري بركات كرئيس للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء في مصر، وذلك بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهورى رقم 31 لسنة 2021 بتجديد تعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14 فبراير 2021.



نشر القرار فى الجريدة الرسمية.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء خيري بركات بعد تجديد تعينه:





- شغل اللواء بركات منصب مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومدير شؤون الضباط بالقوات المسلحة سابقا.





- تولى اللواء خيرت بركات، رئاسة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بقرار جمهوري في شهر فبراير 2018، خلفا للواء أبو بكر الجندي الرئيس السابق للجهاز.





- حصل خيرت محمد بركات على آخر رتبة له بالخدمة في القوات المسلحة، وهي لواء أركان حرب في سلاح المشاة بالقوات المسلحة، وهو من مواليد 1 ديسمبر 1955، وتخرج في 1 أبريل 1977.





- حصل بركات على زمالة كلية الحرب من أكاديمية ناصر العسكرية، وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، كما حصل أيضا على جميع الفرق الحتمية المقررة لضباط المشاة، ثم بكالوريوس العلوم العسكرية، وهو متزوج وله ولدان.



- تدرج في العديد من الوظائف، ومنها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومستشار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، ومدير إدارة السجلات العسكرية للقوات المسلحة، وقائد الفرقة السابعة مشاه ميكانيكي.







- أما الجوائز والأوسمة، التي حصل عليها اللواء خيرت بركات فمنها نوط الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة.



وكان اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، استعرض الجهود التي قام بها الجهاز فيما يتعلق بمشروع حصر الثروة العقارية في مصر، والتي تضمنت إنتاج رقم مكاني موحد للمباني والوحدات، وذلك أثناء تنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2017، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.





وأضاف أنه في التعداد السكاني في مصر تم تنفيذ تقسيم شبكي للجمهورية عبارة عن خطوط طولية وعرضية متقاطعة تكون مساحات ثابتة (مربعات)، ويمكن من خلالها تحديد موقع حتى مستوي 1 متر × 1 متر، ولا يعتمد على الحدود الإدارية أو الطبوغرافية.



