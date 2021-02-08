إنقطاع المياه عن قرى الواسطى بسبب عطل مفاجئ بمحطة اشمنت ببني سويف

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، اليوم الاثنين، عن انقطاع مياه الشرب عن القرى الآتية: "اشمنت، نجع العرب، دلاص، الرياض، بهبشين، بني زايد، جميع عزب غرب الميمون".

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى ضعف المياه بالمناطق الآتية: "مدينة ناصر، الشناوية، مدينة الوسطى، الميمون، كوم ادريجا" من الساعة 12 ظهر اليوم الاثنين وحتى الساعة 12 من ظهر غدًا الثلاثاء، وذلك نظرًا لتوقف محطة مياه اشمنت، لإصلاح عطل مفاجىء بخط الطرد الرئيسي للمحطة.

وأهابت الشركة، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه تلك الفترة، وتقوم الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب للمناطق المتأثرة، حال طلبها برجاء الإتصال بالخط الساخن على رقم (١٢٥).

وتعتذر الشركة عن هذا الانقطاع الخارج عن إرادتها وستبذل كثاري جهدها لسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه.

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