رومانسيات عالمية وتابلوهات للباليه في احتفالات عيد الحب بالأوبرا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:34 م
بوابة الفجر
نور طلعت
ضمن احتفالات دار الاوبرا المصرية بعيد الحب تقدم فرقة اوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفي حفلين تحت عنوان "ليلة عيد الحب" من إخراج هشام الطلي وبمشاركة عازف البيانو جريج مارتن ويصاحبها تابلوهات فنية لمجموعة من اعضاء فرقة بالية اوبرا القاهرة تصميم ممدوح حسن وذلك في الثامنة مساء يومي الخميس والجمعة 12،11 فبراير علي المسرح الصغير.


يتضمن البرنامج باقة من أجمل الاغاني الرومانسية العالمية منها الخادمة، صوت الموسيقي، حلق بي للقمر، في كل مرة انظر اليك، إديلويس، علاء الدين، عالم جديد باسره، امس، لو احببتني،شبح الاوبرا، بسال الجميع عليك، أببلاتي، لا بوهيم، الارملة المرحة، سينما باراديسو واللحن غير مقيد.. اداء كل من إيمان مصطفي– تحية شمس الدين- مصطفي محمد- عبد الوهاب السيد - وليد كريم- جولي فيظي- عماد عادل- جيهان فايد – داليا فاروق -هشام الجندي- أمينة خيرت- عمرو مدحت- عزت غانم- رامز لباد- ابراهيم ناجي- نورستا المرغني – أسامة علي- برهان الدين فاروق- اسامة جمال- سلمي الجبالي.



يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعد جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

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