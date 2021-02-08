مواجهات نارية لأندية الفيوم والبحر الأحمر وبنى سويف بالجولة الـ 12 بالقسم الثالث

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني

تقام في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء مباريات الجولة الثانية عشر بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر وسط منافسة شديدة خاصة بمنطقة المقدمة .

حيث يستضيف مركز شباب الفيوم ' الساحة ' شقيقه طامية بديربي أبناء الفيوم ، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز خاصة فى ظل حرص أبناء الساحة لتحسين مركزهم بجدول المجموعة حيث يحتل مركز شباب الفيوم المركز التاسع برصيد 10 نقاط فيما يسعى طامية لمواصلة الزحف بمنطقة المنافسة إلى الصعود حيث يحتل المركز الثانى برصيد 19 نقطة .

ويستضيف ببا نظيره عاملين غارب بمباراة نارية ، حيث يسعى ببا لتحقيق الفوز وتأمين موقف الفريق بوسط الجدول حيث يحتل ببا المركز العاشر برصيد 9 نقاط فيما يحتل عاملين غارب المركز السادس برصيد 16 نقطة .

وبمباراة قمة المجموعة يستضيف الواسطى الرياضى نظيره سينزو ، ويسعى أبناء الواسطى لخطف الثلاث نقاط لضمان مواصلة المنافسة على الصعود وإسعاد الجماهير فيما يسعى أبناء سينزو لمواصلة النتائج الجيدة هذا الموسم ، ويحتل الواسطى المركز الرابع برصيد 18 نقطة فيما يحتل سينزو المركز الخامس برصيد 17 نقطة .

ويحل اطسا ضيفا على رأس غارب ، ويحتل اطسا المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط فيما يحتل راس غارب المركز الثانى عشر برصيد 7 نقاط .

ويحل اهناسيا ضيفا على سنورس ، ويحتل اهناسيا المركز الحادى عشر برصيد 7 نقاط فيما يحتل سنورس المركز السابع برصيد 16 نقطة .

ويستضيف ابو كساة شقيقه ابشواى بديربي أبناء الفيوم ، ويحتل ابو كساة المركز الاول برصيد 25 نقطة فيما يحتل ابشواى المركز الثامن برصيد 11 نقطة .

جدول ترتيب المجموعة 

1 - ابو كساة 25 نقطة .

2 - طامية 19 نقطة

3 - مطرطارس 18 نقطة .

4 - الواسطى 18 نقطة .

5 - سينزو 17 نقطة .

6 - عاملين غارب 16 نقطة.

7 - سنورس 16 نقاط .

8 - ابشواى 11 نقاط .

9 - مركز شباب الفيوم 10 نقاط

10 - ببا 9 نقاط .

11 - اهناسيا 7 نقاط .

12 - راس غارب 7 نقاط

13 - اطسا 4 نقاط .

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