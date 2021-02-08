صاحب كشك يطلق الرصاص على عامل بسبب خلافات مالية بالقناطر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:32 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أطلق صاحب كشك سجائر، الرصاص على عامل بمقهى بالقناطر الخيرية، في مشاجرة بينهما بالاشتراك مع سائق توك توك، بسبب خلافات مالية، جرى نقل المصاب في حالة خطرة لمستشفى القناطر، وألقي القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية، بوصول "ا.ج.ع" 35 عاما، عامل بمقهى، ومقيم شلقان دائرة المركز لمستشفى القناطر، مصاب بطلق ناري بسمانة القدم اليمنى فتحتي دخول وخروج.

انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية وبسؤال المصاب اتهم "ج.م" 35 عاما، صاحب كشك سجائر، ومقيم شلقان التابعة لمركز القناطر الخيرية و"ا.م.ه" 37 عاما، سائق توك توك بالتعدي عليه بالضرب على أثر حدوث مشادة كلامية بسبب خلافات مالية بينهم، أطلق على أثرها الأول عيار ناري من سلاح ناري كان بحوزته محدثا إصابته.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمان وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وجرى بإرشاد الأول ضبط السلاح الناري المستخدم فيها وهو عبارة عن فرد روسي محلى الصنع.

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