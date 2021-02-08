ضبط شخص لإنشاءه شركة وهمية والتحصل على مبالغ مالية من المواطنين بالجيزة

Advertisements

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين، من خلال قيامه بإنشاء شركة وهمية - كائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، وإتخاذها وكرًا لممارسة نشاطه الإحتيالى، فضلًا عن قيامه بالظهور فى العديد من القنوات الفضائية مدعيًا حصوله على درجة الدكتوراه فى مجال الصناعة، وقيامه بالإعلان على أنه وكيلًا لإحدى الشركات الأجنبية لتصنيع المركبات الكهربائية "سيارات" وتوزيعها.





وتمكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من الشركات عقب إبرامه عقود وهمية تفيد كونهم الوكلاء الحصريين لشركته بالبلاد.



وعثر بمقر الشركة المشار إليها على (عدد من عقود بين شركته وعدد من الشركات – شهادات دراسية منسوبة لأكاديمية وهمية تفيد حصوله على الدكتوراه "مزورة بالكامل" – مطبوعات دعائية – جهاز حاسب آلى "لاب توب"، وهاتف محمول بفحصهما تبين إحتوائهم على صور من المستندات المضبوطة ومقاطع فيديو تتضمن ظهوره فى بعض وسائل الإعلام المختلفة بصفة منتحلة).

كما أمكن الإستدلال على أحد ضحاياه والذى أقر بتعرضه لواقعة نصب وإحتيال من قبل المذكور وإستيلائه منه على مبلغ مالى تحت ذات الزعم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.