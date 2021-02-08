"القوى العاملة": التفتيش على  58380 منشأة لمتابعة إجراءات مواجهة "كورونا"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوي العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل 58 ألفا و380 منشأة لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.


وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أنه تم التفتيش ومتابعته الإجراءات الاحترازية في 58 ألفا و380 مصنعاً وشركة خلال الشهور العاشرة الماضية على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات، التي شدد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحماية لحماية العمال فى مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وجاءت محافظة قنا في مقدمة المحافظات بالتفتيش على  7244 منشأة، والمنيا 5732، وسوهاج  4399، والقليوبية  3482 ، والشرقية  3340 ، ودمياط  3356 ، والبحيرة  3244، والغربية  2565، القاهرة  2105 ،  وكفر الشيخ 1879، والجيزة  1796، وأسيوط  1726، ومرسي مطروح  1689، والدقهلية   1720، وبورسعيد  1662 ، والأقصر  1706، الإسماعيلية  1668، وبني سويف 1378، والمنوفية 1474، والإسكندرية 1238 منشأة.
وجاءت في الترتيب العشرين على مستوى المحافظات جنوب سيناء  1184، والوادي الجديد 1028، والبحر الأحمر  818، وأسوان  747، والفيوم 671، والسويس 529 منشأة.


وأظهرت التقارير أن هذه المنشآت قامت بمراجعة الإجراءات الاحترازية، من تطهير دوري وتوافر مهمات السلامة والصحة المهنية للعمال.


وأكد وزير القوي العاملة، ضرورة التعامل مع أى مشكلة فور حدوثها، ووضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة.
كما تابع سعفان، الجدول الزمنى المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 24 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

أخبار تهمك

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ يوم

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 20 ساعة

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

نادال يدافع عن ميسي في أزمة تسريب عقده

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ ساعة و 26 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 51 دقيقة

أول تعليق من هانز فليك على مواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

منذ حوالي 4 ساعات

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يعلق على أخطاء أليسون

منذ ساعة و 24 دقيقة

خاص - خالد بيومي يوجه 4 نصائح إلى الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ المنتظرة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 14 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

12:30 م

كلوب يعلق على أخطاء أليسون

12:32 م

أول تعليق من هانز فليك على مواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال العالم للأندية

01:01 م

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع