بالأسماء.. سعفان: تحويل 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 25 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 173 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا. 

وقال الوزير: إن المستحقات بلغت   253 ألفًا و449 دولارًا،أى ما يعادل 3 ملايين و981 ألفًا و695 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  وتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد  فيه الملحق العمالي جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء  علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن ، وذلك للاستعلام عن الاسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على  المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.
وأكد الملحق العمالي بالأردن أنه سوف يقوم بالتنسيق والتجهيز لأرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بالأسماء.. سعفان: تحويل 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. سعفان: تحويل 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. سعفان: تحويل 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. سعفان: تحويل 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. سعفان: تحويل 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. سعفان: تحويل 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. سعفان: تحويل 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. سعفان: تحويل 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. سعفان: تحويل 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن
بالأسماء.. سعفان: تحويل 3.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

أخبار تهمك

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 14 ساعة

كلوب يعلق على أخطاء أليسون

منذ ساعة و 23 دقيقة

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ يوم

نادال يدافع عن ميسي في أزمة تسريب عقده

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من هانز فليك على مواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

منذ حوالي 4 ساعات

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ ساعة و 25 دقيقة

خاص - خالد بيومي يوجه 4 نصائح إلى الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ المنتظرة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

12:30 م

كلوب يعلق على أخطاء أليسون

12:32 م

أول تعليق من هانز فليك على مواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال العالم للأندية

01:01 م

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع