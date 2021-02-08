القوى العاملة: استخراج  770  شهادة قياس مستوى المهارة و732 مزاولة الحرفة ببني سويف







تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من محمد طلعت مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال يناير الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 509 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والحملات ، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة ، كما تم التفتيش على 123 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 31 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون.



وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منحاً للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بواقع 4 منحة مولود بمبلغ 8 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه ، و 3 منح لعمليات جراحية بمبلغ 15 ألف جنيه ، فضلاً عن صرف منح دورية لـ 1074 عاملا ً من المسجلين بالإدارة بإجمالى 537 ألف جنيه.





أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف باستخراج 770 شهادة قياس مستوى المهارة ، واستخراج 732 كارنيه مزاولة حرفة ، فضلا عن تعيين 734 عاملا من مختلف المؤهلات، منهم 8 شباب من ذوى القدرات ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 1811 شاباً.