فرنسا تسجل 3.4 ملايين إصابة بكورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:19 م
فرنسا
فرنسا
وكالات

كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ووكالة بلومبرغ للأنباء، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، بلغ 3.4 ملايين، حتى السابعة والنصف من صباح اليوم الإثنين بتوقيت العاصمة باريس.

 

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، وصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 111.


 وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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