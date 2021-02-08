تأجيل حفل شيرين عبد الوهاب وأصالة بالإمارات.. اعرف السبب

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تم تأجيل حفل النجمتين أصالة، وشيرين عبد الوهاب، والمقرر إقامته على مسرح المجاز في الشرقة يوم الجمعة الموافق 19 من فبراير الجاري، وذلك بسبب الاجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها مؤخرًا دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأعلنت النجمة أصالة، منذ أيام قليلة عبر خاصية"ستوري" على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور"انستجرام" عن نفاذ تذاكر حفلها مع النجمة شيرين عبد الوهاب، بالامارات.



في سياق آخر

أعربت الفنانة أصالة مؤخرًا عن إعجابها الشديد يأغنية"شطبنا" للفنان رامي صبري،.



وكتبت أصالة في تعليقها على البرومو الدعائي الخاص بالأغنية عبر حساب رامي صبري على موقع "إنستجرام":"ألف مليار مبروك على الأغنية الرهيبة، وقريبًا هنغنيها في حفلة سوا، من كتر ما حبيتها وقت ما سمعتني إياها، مبروك يا فنان يا دؤوب يا مذوق باختياراتك، مبروك أخي ورفيقي الغالي".



ومن جانبه، قام رامي صبري بالرد عليها قائلًا:"الله يباركلك يا حببتي، هانغنيها سوا أكيد".



"شطبنا" من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.



