تعليقًا على زيارته لعزبة الهجانة.. «الهضيبي»: السيسي رئيس وطني يحب بلاده ويتمتع بثقة لا حدود لها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة

قال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ، إن الاستقبال الحافل من أهالي عزبة الهجانة للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تفقده لأعمال تطوير منطقة حي شرق القاهرة، يؤكد الثقة التي يتمتع بها الرئيس في قلوب المصريين وبلا حدود، كونه رئيس يرسخ مفهوم عبارة «أفعال لا أقوال».

وأكد «الهضيبي»، في بيان له اليوم، أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير المناطق العشوائية يأتي في إطار مشروع بناء الإنسان المصري وحرص الدولة المصرية على تفعيل مبدأ حقوق الإنسان في الحصول على أفضل معيشة، هذا بالإضافة إلى القضاء على منابع الأفكار المتطرفة وانتشار العنف والإرهاب الذي ينبت في حقول الجهل والعشوائيات، الأمر الذي تُدركه الإدارة المصرية الحكيمة جيدًا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، الرئيس السيسي رئيس وطني يُحب بلاده ويعي قيمتها التاريخية والحضارية وأهميتها بالنسبة للعالم، لذلك يسعى دائمًا ليكون وطنه هو الأفضل «أم الدنيا» كما وعد.

ووجه نائب رئيس الوفد، رسالة للإعلام المحلي بضرورة زرع الأمل في قلوب الناس، بأن غدًا سيكون أفضل لهم ولأولادهم، غدًا مشرق وملئ بالرخاء والنمو والتقدم والسلام والأمان، طالما هناك من يُحب هذا الوطن مثلما يُحبها الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعمل ليل نهار من أجل مصر وأبنائها.

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