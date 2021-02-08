وكيل "خطة والموازنة" لـ وزيرة التخطيط: الدين العام وصل إلى 5 تريليونات

Advertisements







قالت النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، أثناء إلقاء وزيرة التخطيط بيان موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، إن اللجنة رفضت العديد من القروض، مشيرا إلى أن الدين العام الحكومى وصل إلى 5 تريليونات، منها 1.1 تريلون جنيه ديون خارجية.



وأضاف "سالم" أن وزارة التعاون الدولي عقدت 151 قرضا، موضحا خريطة القروض التي تم استغلالها والقروض المتعثرة وغير المستغلة.



وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن هناك 32 منحة متعثرة، و9 منح لم تستخدم بنسبة 100 %، مطالبا بتحديد المسئولية وكل من حمل الدولة المصرية بأعباء قروض لم نستفد منها.



وتساءل سالم عن المحور الثاني المتعلق بتنويع مصادر التمويل وصندوق مصر السيادي للأصول غير المستغلة وعن الوزارات والهيئات التي لم يتم الإبلاغ عن أصولها، "أصول غير مستغلة".



وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.