ليفاندوفيسكي : فوزنا بكأس العالم للأندية سيكون أحد أعظم الإنجازات التاريخية في العالم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
صرح البولندي روبرت ليفاندوفيسكي نجم هجوم بايرن ميونخ الألماني أن فوزهم بكأس العالم للأندية سيكون أحد أعظم الإنجازات التاريخية في العالم وذلك قبل مواجهة الأهلي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.


ويواصل الأهلي استعداداته لمواجهة بايرن ميونخ مساء غد الإثنين على استاد أحمد بن علي وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.


وقال ليفاندوفيسكي في تصريحات للموقع الرسمى للاتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا": (لا تشارك في هذه البطولة سوى الفرق القوية، لا يهم مدى قوة الخصم، يجب أن نكون أفضل منه، علينا أن نكافح من أجل تحقيق الفوز."


واختتم ليفاندوفيسكي تصريحاته قائلا:"إذا فزنا بكأس العالم للأندية فإننا سنحقق أحد أعظم الإنجازات في تاريخ كرة القدم، ندرك أننا قريبون جداً، لكن يجب أن يكون تركيزنا 100%، سيكون إنجازا مميزا ليس فقط لبايرن ميونخ أو لألمانيا، بل سيكون أحد أعظم الإنجازات التاريخية في العالم."

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