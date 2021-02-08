مطران سوهاج يلتقى بالرهبات والمكرسات بالايبارشية

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التقي نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بالراهبات والمكرسات بالإيبارشية.



بدأ اللقاء بصلاة القداس الإلهي، ثم دار الحوار حول الإصغاء إلى صوت الرب وأهمية الصمت، كما قدم الراهبات عرضًا تعريفيا للرهبانيات التي ينتمون إليها والأنشطة التي يقمن بها داخل الإيبارشية، وتخلل ذلك مناقشات واقتراحات وتوصيات لتطوير العمل الرعوي داخل الإيبارشية.



وقدمن الراهبات والمكرسات التهنئة لنيافته بمناسبة سيامته الأسقفية وتجليسه على كرسي إيبارشية سوهاج.