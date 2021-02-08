أول تعليق من هانز فليك على مواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال العالم للأندية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف
علق هانزي فليك، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونيخ الألماني، على مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في دور نصف نهائي مونديال العالم للأندية قطر 2021.


تصريحات هانزي فليك بشأن مواجهة الأهلي
وأكد فليك أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يلعب بشكل ممتع ويبني طريقة لعبه الهجومية بشكل جيد، كما يعتمد الأحمر على الظهيرين الأيمن والأيسر في الهجوم.


وتابع فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي وبايرن ميونخ: "كان علينا الفوز بدوري الأبطال من أجل الوصول إلى هنا، لدينا مباراة كل 3 أيام تقريبا، لذلك علينا أن نأخذ الأمر خطوة بخطوة في التدريبات".


وأكمل المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونيخ الألماني تصريحاته: "من اليوم سنعمل على تدريبات مكثفة من أجل المباراة ضد الأهلي".


وأردف: "هدفنا هو الفوز بالبطولة، ونحن نعلم أن الأمر بمثابة عبء علينا، ولكننا متحمسون ونرغب في إنهاء الموسم بالتتويج باللقب السادس".


وأتم مدرب البافاري تصريحاته: "بالطبع لدينا عقليتنا في طريقة اللعب والتي تمكنا بها من الفوز بالعديد من المباريات، هدفنا الأول عبور هذه المباراة، ولكن من المهم أن تُبقي عينيك دائمًا على المنافس".

أخبار تهمك

خاص - خالد بيومي يوجه 4 نصائح إلى الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ المنتظرة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من هانز فليك على مواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال العالم للأندية

منذ أقل من ساعة

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نادال يدافع عن ميسي في أزمة تسريب عقده

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ يوم

كلوب يعلق على أخطاء أليسون

منذ ساعة و 21 دقيقة

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

منذ ساعة و 23 دقيقة

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

مارتن يول يفاجئ الأهلي قبل موقعة بايرن ميونخ

12:30 م

كلوب يعلق على أخطاء أليسون

12:32 م

أول تعليق من هانز فليك على مواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال العالم للأندية

01:01 م

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع