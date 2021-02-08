أول تعليق من هانز فليك على مواجهة الأهلي في نصف نهائي مونديال العالم للأندية

علق هانزي فليك، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونيخ الألماني، على مواجهة الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في دور نصف نهائي مونديال العالم للأندية قطر 2021.









تصريحات هانزي فليك بشأن مواجهة الأهلي

وأكد فليك أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يلعب بشكل ممتع ويبني طريقة لعبه الهجومية بشكل جيد، كما يعتمد الأحمر على الظهيرين الأيمن والأيسر في الهجوم.









وتابع فليك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي وبايرن ميونخ: "كان علينا الفوز بدوري الأبطال من أجل الوصول إلى هنا، لدينا مباراة كل 3 أيام تقريبا، لذلك علينا أن نأخذ الأمر خطوة بخطوة في التدريبات".









وأكمل المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونيخ الألماني تصريحاته: "من اليوم سنعمل على تدريبات مكثفة من أجل المباراة ضد الأهلي".









وأردف: "هدفنا هو الفوز بالبطولة، ونحن نعلم أن الأمر بمثابة عبء علينا، ولكننا متحمسون ونرغب في إنهاء الموسم بالتتويج باللقب السادس".









وأتم مدرب البافاري تصريحاته: "بالطبع لدينا عقليتنا في طريقة اللعب والتي تمكنا بها من الفوز بالعديد من المباريات، هدفنا الأول عبور هذه المباراة، ولكن من المهم أن تُبقي عينيك دائمًا على المنافس".



