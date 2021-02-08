محمد رمضان عن مقابلته مع مايا دياب:"قاعدة رائعة"

الإثنين 08/فبراير/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته الكبيرة بلقاء الفنانة مايا دياب، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له، ظهر فيها وهو برفقة الفنانة مايا دياب، وعلق عليها قائلاً :"نورتيني مايا دياب قاعدة رائعة و كلام من القلب".

وفي سياق آخر، يشارك الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "موسى"، وهو بطولة سمية الخشاب، هبة مجدي، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدي الوزير، وإنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

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