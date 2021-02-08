السفيرة الأمريكية ببيروت تشدد على ضرورة محاسبة قتلة الناشط اللبناني لقمان سليم

شددت السفيرة الأمريكية في بيروت، اليوم الاثنين، على ضرورة محاسبة قتلة الناشط اللبناني لقمان سليم، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر أمنية في لبنان، اغتيال الباحث والناشط السياسي لقمان سليم، برصاصتين في الرأس، بعد ساعات من اختفائه.

وقالت المصادر الأمنية، إن جثة سليم عثر عليها داخل سيارته في النبطية جنوبي لبنان، وفقًا لشبكة "إل بي سي" الإعلامية اللبنانية.

وقد حذر تيار المستقبل في لبنان، اليوم الخميس، من مخاطر العودة إلى مسلسل الاغتيالات واستهداف الناشطين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وتعرض لبنان، لأزمات كثيرة خلال الفترة الماضية، حيث أخذت جريمة اغتيال الحريري سنوات حتى صدور الحكم من المحكمة الدولية.