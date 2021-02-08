برلمانية: انجازات الرئيس في ملف العشوائيات لم تحقق خلال الـ40 عاما ماضية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:24 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة


ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أثناء زيارته لعزبة الهجانة أمس الأحد، بشأن تاكيده على وقف نزيف العشوائيات والبناء المخالف، مؤكدة أنه منذ أن تولى فخامته تقاليد الحكم في مصر، وتغيرت النظرة تمامًا إلى ملف العشوائيات.

وأوضحت عطوة، خلال البيان الصادر له، أنه لايمكن لاحد أن ينكر حجم الجهود المبذولة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في القضاء على ملف العشوائيات، حيث تحولت حياة سكان العشوائيات من كابوس يداهمهم طوال الوقت للعيش في الجنة على الأرض، لافتة إلى أنه لا يستطيع أحد أن يتصور أنه في سنوات قليلة تكون مصر على مشارف الإعلان عن خلوها من كافة المناطق العشوائية، خاصة بعدما عجزت الحكومات السابقة فى أكثر من عهد أن تحقق انجاز يذكر في هذا الملف الشائك.

واضافت عضو مجلس النواب، أن انجازات الرئيس في هذا الملف من خلال افتتاح عدد كبير من المشروعات القومية وبناء مباني سكنية في وجيز لنقل المواطنين بها وتطوير المناطق الغير مخططة على مستوى الجمهورية، جعل الكل يشيد بهذه الجهود من مؤسسات دولية ومحلية، فضلا عن الخبراء والمسئولين السابقين، الذين أجمعوا على أن هذه الإنجازات التى حققتها الحكومة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مجال الإسكان لم تحقق على مدى الـ40 عاما الماضية.

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