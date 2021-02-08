عاجل.. انطلاق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة برعاية السيسي

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أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، انطلاق أعمال الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بمشاركة مختلف الفصائل برعاية الرئيس الفلسطيني.



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كشف السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية، عن أجندة إجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ الذي تحتضنه القاهرة غدًا، بشأن القضية الفلسطينية وتحريك عملية السلام قائلًا: " أي إجتماع أو دورة غير عادية تعقدها الجامعة العربية يكون على أجندة أعمالها بند واحد فقط، كما جرت العادة وفي إجتماع الغد سنبحث مسألة الموقف العربي بوجه عام من القضية الفلسطنية، وتأكيد الثوابت العربية تجاه القضية."



وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الأحد،: "في سبتمبر الماضي عقدنا إجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس " في التاسع منه، حيث لم يستطع الاجتماع التوصل لصيغة محددة، فيما يخص التعامل فيما يخص المستجدات على الارض مع لجوء بعض الدول العربية لفكرة التطبيع مع إسرائيل، ولم يكن الاجتماع نموذج كما جرت العادة في الوصول لصيغة معينة، وكان من الاجتماعات النادرة التي نتذكرها، ولم تحقق هدفها المنشود حيث لم يتحقق التوافق المطلوب "



وتابع: "عندما تولت مصر قيادة الدورة الحالية، قررت أن تنظر في هذا الامر مجددًا، وأن تبذل جهدًا بشأنه وبفضل مبادرة مصرية اردنية توصلوا إلى فكرة عقد الاجتماع بشكل حضوري لاول مرة منذ جائحة " كورونا " وهو تطور إيجابي ونوعي ".

