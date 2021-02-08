أحدث مستجدات مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:15 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

نجحت وزارة الصحة، في حل أزمة قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة، لتصبح أسبوع فقط، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنهاء قوائم الانتظار والاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أحدث مستجدات مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة.

قوائم الانتظار لأسبوع فقط
أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس لإنهاء أزمة قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعاجلة حقتت نتائج هائلة، حيث أصبحت قوائم انتظار لأسبوع فقط بعد ان كانت شهور.

تخفيف الأعباء المالية
وكشفت وزارة الصحة، عن أهداف مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بعلاج الحالات الحرجة والعاجلة، مؤكدة أنها تأتي لتخفيف الأعباء المالية للمرضى، وتوفير خدمات طبية بأعلي جودة لجميع المرضى بالتساوى.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم عمل التدخلات الطبية في مستشفيات الحكومة والجامعات والخاصة دون تحمل المواطن أي أعباء مالية حرصًا على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

النظام المميكن
كما ساعد استحداث النظام المميكن، لتوزيع المريض على أقرب مستشفى له حسب طبيعة حالته الصحية وطبيعة العملية التي يتم إجراؤها، في إنهاء قوائم الانتظار.
وتستقبل وزارة الصحة، استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.

تنعقد اللجنة العلمية يوميًا لتحدد موعد إجراء العمليات سريعًا بالنسبة للمرضي المتواجدين على رأس القوائم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلق مبادرة لإنهاء قوائم الانتظار في يوليو عام 2018م، لتخفيف معاناة المصريين من آلام المرض نتيجة انتظارهم على قوائم المستشفيات لإجراء العديد من العمليات المختلفة.

ونفذت وزارة الصحة، خطة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الطبية المتقدمة، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وخصصت الوزارة الموقع الإلكتروني wl.smcegy.com لتسجيل قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة، ويقوم المريض بادخال الاسم "رباعى" ورقم التليفون ونوع العملية وتاريخ صدور قرار العلاج على نفقة الدولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مبادره الرئيس قوائم الانتظار الرئيس السيسي الاعباء الماليه

أخبار تهمك

كومان يكشف سبب إبقاء ميسي على الدكة أمام بيتيس

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعلن جاهزية نجمه قبل مواجهة بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة موسيماني الأخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الكشف عن مهاجم الأهلي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 14 ساعة

نادال يدافع عن ميسي في أزمة تسريب عقده

منذ 39 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ

منذ ساعة و نصف

الكشف عن رسالة رونالدو لزملائه في يوفنتوس عقب مواجهة روما

منذ ساعة

عاجل.. القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

خاص - خالد بيومي يوجه 4 نصائح إلى الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ المنتظرة

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة تعلن ارتفاعا جديدا في إصابات كورونا.. ووفاة 47 حالة

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

منذ ساعتين و 7 دقيقة

تنبيه عاجل من "التعليم العالي" لجميع الطلاب (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

مبادرة "السيسي" × أرقام.. 10 معلومات عن قوائم انتظار الحالات الحرجة في المستشفيات

"الصحة": استقبال 406 حالات حتى الآن ضمن مبادرة "قوائم الانتظار"

وزيرة الصحة: إجراء 3800 عملية منذ حملة القضاء على قوائم الانتظار

"السيسي" ومرضى الحالات الحرجة.. خطوات جادة لإنهاء قوائم الانتظار في المستشفيات

وزير التعليم العالي يشيد بجهود غرفة عمليات القضاء على قوائم الانتظار

قوائم الانتظار.. ناقوس خطر قضى عليه "السيسي"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:08 م

عاجل.. مدرب بايرن ميونيخ يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

موسيماني يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ

11:05 ص

موسيماني يفاجئ بايرن ميونخ بورقة "الهداف"

10:33 ص

مستشار الرئيس يكشف عن الفئات التي ستحصل على لقاح كورونا بالمجان

08:24 ص

خاص.. خالد بيومي يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام بايرن ميونيخ

11:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات سياسية ساخنة جدًا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 6.. فضائح شيخ النسوان

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 27.. « خالتى صفية والدير» الدين لله.. والمحبة للجميع