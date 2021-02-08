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نجحت وزارة الصحة، في حل أزمة قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة، لتصبح أسبوع فقط، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنهاء قوائم الانتظار والاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أحدث مستجدات مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والعاجلة.



قوائم الانتظار لأسبوع فقط

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس لإنهاء أزمة قوائم الانتظار للحالات الحرجة والعاجلة حقتت نتائج هائلة، حيث أصبحت قوائم انتظار لأسبوع فقط بعد ان كانت شهور.



تخفيف الأعباء المالية

وكشفت وزارة الصحة، عن أهداف مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار الخاصة بعلاج الحالات الحرجة والعاجلة، مؤكدة أنها تأتي لتخفيف الأعباء المالية للمرضى، وتوفير خدمات طبية بأعلي جودة لجميع المرضى بالتساوى.



وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم عمل التدخلات الطبية في مستشفيات الحكومة والجامعات والخاصة دون تحمل المواطن أي أعباء مالية حرصًا على توفير حياة كريمة للمواطن المصري.



النظام المميكن

كما ساعد استحداث النظام المميكن، لتوزيع المريض على أقرب مستشفى له حسب طبيعة حالته الصحية وطبيعة العملية التي يتم إجراؤها، في إنهاء قوائم الانتظار.

وتستقبل وزارة الصحة، استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً.



تنعقد اللجنة العلمية يوميًا لتحدد موعد إجراء العمليات سريعًا بالنسبة للمرضي المتواجدين على رأس القوائم.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطلق مبادرة لإنهاء قوائم الانتظار في يوليو عام 2018م، لتخفيف معاناة المصريين من آلام المرض نتيجة انتظارهم على قوائم المستشفيات لإجراء العديد من العمليات المختلفة.



ونفذت وزارة الصحة، خطة للقضاء على قوائم انتظار العمليات الحرجة والتدخلات الطبية المتقدمة، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمريض، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.



وخصصت الوزارة الموقع الإلكتروني wl.smcegy.com لتسجيل قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة، ويقوم المريض بادخال الاسم "رباعى" ورقم التليفون ونوع العملية وتاريخ صدور قرار العلاج على نفقة الدولة.